Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2014 Испания. Примера 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Кубок Африканских Наций 2010 Лига Европы 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008