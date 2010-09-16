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    Рикардо Гомес - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Рикардо Вилана
    Фамилия Гомес
    Команда ФК Андорра
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июля 1981 (41 год)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2010 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    21.10.2010 1' -90' Утрехт (Утрехт) 1:1 ФКСБ (Бухарест)
    30.09.2010 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 3:3 Наполи (Неаполь)
    16.09.2010 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 4:1 ФКСБ (Бухарест)
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