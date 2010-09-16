Рикардо Гомес - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Рикардо Вилана
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|ФК Андорра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1981 (41 год)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Имя
|Рикардо Вилана
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|ФК Андорра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1981 (41 год)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2010
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|21.10.2010
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)
|30.09.2010
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|3:3
|Наполи (Неаполь)
|16.09.2010
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:1
|ФКСБ (Бухарест)