Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Нуну Мораиш
Статистика
Нуну Мораиш - статистика
Завершил карьеру
29 января 1984 (42)
#26 | Полузащитник
185 см | 79 кг
Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Чемпионов 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
АПОЭЛ
6
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Астана
1 : 0
30.08.2018
АПОЭЛ
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
АПОЭЛ
1 : 0
23.08.2018
Астана
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
АПОЭЛ
3 : 1
16.08.2018
Хапоэль БШ
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль БШ
2 : 2
09.08.2018
АПОЭЛ
1' - 90'
13'
Лига Европы, 2 раунд
Флора
2 : 0
02.08.2018
АПОЭЛ
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
АПОЭЛ
5 : 0
26.07.2018
Флора
1' - 90'
47'
Главные новости
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
1
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
2
Видео
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
5
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
17
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+