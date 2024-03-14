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Эйял Голаса
Статистика
Эйял Голаса - статистика
Завершил карьеру
7 октября 1991 (34)
#23 | Полузащитник
173 см | 66 кг
Израиль
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
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Лига Чемпионов 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маккаби
7
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/8 финала
Маккаби
1 : 6
14.03.2024
Олимпиакос
Был в запасе
Лига конференций, 1/8 финала
Олимпиакос
1 : 4
07.03.2024
Маккаби
82' - 90'
Лига конференций, 6 тур
Маккаби
3 : 1
14.12.2023
Гент
82' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Брейдаблик
1 : 2
30.11.2023
Маккаби
Был в запасе
Лига конференций, 3 тур
Маккаби
3 : 2
25.11.2023
Заря
77' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Заря
1 : 3
09.11.2023
Маккаби
72' - 90'
Лига конференций, 2 тур
Гент
2 : 0
05.10.2023
Маккаби
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Маккаби
3 : 2
21.09.2023
Брейдаблик
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
4 : 1
24.08.2023
Целе
79' - 90'
90'
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби
1 : 0
17.08.2023
АЕК
90' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
АЕК
1 : 1
09.08.2023
Маккаби
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 2
03.08.2023
Маккаби
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби
3 : 0
27.07.2023
Петрокуб
85' - 90'
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