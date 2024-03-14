Статистика по турнирам

Лига конференций 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Греция. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010