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Давид Фустер
Статистика
Давид Фустер - статистика
Завершил карьеру
3 февраля 1982 (44), Олива
#19 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Олимпиакос
4 : 2
09.12.2014
Мальме
1' - 77'
22'
Лига чемпионов, 5 тур
Атлетико
4 : 0
26.11.2014
Олимпиакос
46' - 90'
56'
Лига чемпионов, 4 тур
Ювентус
3 : 2
04.11.2014
Олимпиакос
72' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2014
Ювентус
85' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Олимпиакос
3 : 2
16.09.2014
Атлетико
57' - 90'
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