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    Майкл Тонж - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Майкл
    Фамилия Тонж
    Команда Стивенидж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2011 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 3:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    28.08.2010 Был в запасе Челси (Лондон) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    21.08.2010 88' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Тоттенхэм (Лондон)
    14.08.2010 67' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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