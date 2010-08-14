Майкл Тонж - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Тонж
|Команда
|Стивенидж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Тонж
|Команда
|Стивенидж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2011
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|28.08.2010
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|21.08.2010
|88' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|14.08.2010
|67' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)