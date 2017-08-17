Митчелл Дональд - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Митчелл
|Фамилия
|Дональд
|Команда
|Йени Малатьяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Имя
|Митчелл
|Фамилия
|Дональд
|Команда
|Йени Малатьяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Црвена Звезда
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2018
|1' -78'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Црвена Звезда (Белград)
|13.02.2018
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|24.08.2017
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Краснодар (Краснодар)
|41'
|17.08.2017
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|3:2
|Црвена Звезда (Белград)