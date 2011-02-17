Джерон Верхувен - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Джерон
|Фамилия
|Верхувен
|Команда
|Утрехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Наарден
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 апреля 1980 (42 года)
|Рост
|194
|Вес
|99
|Имя
|Джерон
|Фамилия
|Верхувен
|Команда
|Утрехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Наарден
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 апреля 1980 (42 года)
|Рост
|194
|Вес
|99
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|2
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2011
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Аякс (Амстердам)
|10.03.2011
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|0:1
|Спартак (Москва)
|24.02.2011
|46' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:0
|Андерлехт (Брюссель)
|17.02.2011
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:3
|Аякс (Амстердам)