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    Джерон Верхувен - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Джерон
    Фамилия Верхувен
    Команда Утрехт
    Состав Основной
    Родной город Наарден
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 апреля 1980 (42 года)
    Рост 194
    Вес 99
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2011 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Аякс (Амстердам)
    10.03.2011 Был в запасе Аякс (Амстердам) 0:1 Спартак (Москва)
    24.02.2011 46' -90' Аякс (Амстердам) 2:0 Андерлехт (Брюссель)
    17.02.2011 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:3 Аякс (Амстердам)
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