Мане Ндиайе - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Мане
|Фамилия
|Ндиайе
|Команда
|Булонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Имя
|Мане
|Фамилия
|Ндиайе
|Команда
|Булонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Булонь
|4
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.12.2009
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:2
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|16.12.2009
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|06.12.2009
|1' -17'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|2:1
|Ланс (Ланс)
|7' 17'
|17.10.2009
|Был в запасе
|Ле Ман (Ле Ман)
|1:1
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|26.09.2009
|1' -65'
|Монпелье (Монпелье)
|1:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)