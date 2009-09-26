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    Мане Ндиайе - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Мане
    Фамилия Ндиайе
    Команда Булонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Булонь 4 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.12.2009 1' -90' Ницца (Ницца) 2:2 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    16.12.2009 1' -90' Лион (Лион) 2:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    06.12.2009 1' -17' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:1 Ланс (Ланс)
    7' 17'
    17.10.2009 Был в запасе Ле Ман (Ле Ман) 1:1 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    26.09.2009 1' -65' Монпелье (Монпелье) 1:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
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