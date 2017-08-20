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    Анри Савье - статистика

    #6 | Нападающий
    Имя Анри
    Фамилия Савье
    Команда Бурсаспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 октября 1990 (32 года)
    Рост 176
    Вес 68
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ньюкасл 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.12.2017 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 2:3 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    10'
    30.10.2017 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    26.08.2017 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:0 Вест Хэм (Лондон)
    20.08.2017 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
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