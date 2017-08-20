Анри Савье - статистика
#6 | Нападающий
|Имя
|Анри
|Фамилия
|Савье
|Команда
|Бурсаспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 1990 (32 года)
|Рост
|176
|Вес
|68
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Анри
|Фамилия
|Савье
|Команда
|Бурсаспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 1990 (32 года)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.12.2017
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|10'
|30.10.2017
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:0
|Вест Хэм (Лондон)
|20.08.2017
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)