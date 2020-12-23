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Анри Савье
Статистика
Анри Савье - статистика
Завершил карьеру
26 октября 1990 (35)
#6 | Нападающий
176 см | 68 кг
Сенегал | Франция
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Статистика по турнирам
Кубок африканских наций 2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Кубок африканских наций 2017
Турция. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Франция. Кубок 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ньюкасл
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2 : 3
23.12.2017
Ньюкасл
1' - 90'
10'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Бернли
1 : 0
30.10.2017
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
3 : 0
26.08.2017
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
20.08.2017
Ньюкасл
Был в запасе
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