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    Йоханн Каррассо - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Йоханн
    Фамилия Каррассо
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 мая 1988 (34 года)
    Рост 188
    Вес 83
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 8 -16 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 2:3 Монпелье (Монпелье)
    22.04.2016 1' -90' Ницца (Ницца) 2:0 Реймс (Реймс)
    16.04.2016 1' -90' Труа (Труа) 2:1 Реймс (Реймс)
    60'
    09.04.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Нант (Нант)
    02.04.2016 1' -90' Ренн (Ренн) 3:1 Реймс (Реймс)
    19.03.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Генгам (Генгам)
    11.03.2016 1' -90' Монако (Монако) 2:2 Реймс (Реймс)
    05.03.2016 1' -90' Лилль (Лилль) 2:0 Реймс (Реймс)
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