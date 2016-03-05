|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|8
|-16
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:3
|Монпелье (Монпелье)
|22.04.2016
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|16.04.2016
|1' -90'
|Труа (Труа)
|2:1
|Реймс (Реймс)
|60'
|09.04.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Нант (Нант)
|02.04.2016
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:1
|Реймс (Реймс)
|19.03.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Генгам (Генгам)
|11.03.2016
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|05.03.2016
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Реймс (Реймс)