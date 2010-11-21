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    Кристофер Шорх - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Кристофер
    Фамилия Шорх
    Команда Дуйсбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 января 1989 (34 года)
    Рост 189
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.12.2010 1' -75' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:0 Кельн (Кельн)
    11.12.2010 46' -90' Кельн (Кельн) 1:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    05.12.2010 Был в запасе Байер (Леверкузен) 3:2 Кельн (Кельн)
    28.11.2010 86' -90' Кельн (Кельн) 1:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    21.11.2010 87' -90' Штутгарт (Штутгарт) 0:1 Кельн (Кельн)
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