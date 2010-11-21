Кристофер Шорх - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Шорх
|Команда
|Дуйсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1989 (34 года)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Шорх
|Команда
|Дуйсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1989 (34 года)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.12.2010
|1' -75'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:0
|Кельн (Кельн)
|11.12.2010
|46' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|05.12.2010
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|3:2
|Кельн (Кельн)
|28.11.2010
|86' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|21.11.2010
|87' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|0:1
|Кельн (Кельн)