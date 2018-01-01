Введите ваш ник на сайте
Заря
Андрия Янич
Статистика
€ 600 тыс
Андрия Янич - статистика
Заря
20 мая 2002 (23), Зворник
#5 | Защитник
194 см
Босния и Герцеговина
Статистика
Батраков попал в топ-10 рейтинга CIES вместе с Мастантуоно и Ямалем
23:29
1
Селюк сказал, что Гурцкая выглядит как бомж: «Неухоженный жирный хряк»
23:17
8
Джикия ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
23:03
2
Гурцкая посоветовал «Зениту» убрать из состава трех футболистов
22:44
6
Легионер «Спартака» хочет уйти из клуба
22:40
5
10 величайших игроков 21-го века по версии Canal+
22:29
4
Семак нашел мотивацию для новичка «Зенита» Дурана
21:57
5
Заявление «Крыльев Советов» о массовой драке в товарищеском матче
21:35
11
Черышев – о ЧМ-2018: «Это не я играл – Бог действует через людей»
21:00
2
Колосков ответил Шевченко, выступившему против допуска России
20:41
2
