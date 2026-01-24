Введите ваш ник на сайте
Оукасс Менди - статистика

Университатя Клуж
1 июня 2001 (24), Марсель
#29 | Нападающий
182 см
Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 23 тур
Университатя Клуж
1 : 0
24.01.2026
Униря Слобозия
Был в запасе
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
26
Стало известно, сколько «Бешикташ» готов заплатить за Монтеса из «Локомотива»
14:38
Романцев объяснил, почему «Спартак» не выиграл еврокубок в 90-х
14:28
2
В ЦСКА прояснили ситуацию с возможными четырьмя сделками с «Партизаном»
14:14
«Бешикташ» готовит предложение по футболисту «Локомотива»
13:58
Фанаты ПАОКа погибли по пути на матч Лиги Европы
13:02
2
«Динамо» отговаривают от возвращения Захаряна
12:43
1
В «Сосьедаде» ждут, что Захарян станет одним из лучших в команде
12:02
4
Жирков поделился первыми впечатлениями от тренерской работы
11:56
ВидеоАкинфеев показал шутливое видео, как играл в футбол еще при динозаврах
11:48
3
Все новости
