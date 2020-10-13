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Тип трансфера
13.10.20 / 10.01.22
Свободный агент
19.05.19 / 07.08.19
Свободный агент
11.02.19 / 19.05.19
Свободный агент
02.01.18 / 11.02.19
Свободный агент
01.01.17 / 02.01.18
Без клуба
Свободный агент
12.11.16 / 01.01.17
Свободный агент
01.07.16 / 12.11.16
Свободный агент
29.01.15 / 01.07.16
Без клуба
Свободный агент
07.11.14 / 29.01.15
Свободный агент
14.07.14 / 07.11.14
Свободный агент
14.07.13 / 14.07.14
Без клуба
Свободный агент
22.03.13 / 14.07.13
Свободный агент
27.07.12 / 22.03.13
400 тыс €
05.01.12 / 30.06.12
Аренда
05.07.11 / 27.07.12
Свободный агент
12.01.11 / 30.06.11
Аренда
01.08.10 / 01.12.10
Аренда
01.01.10 / 01.05.10
Аренда
01.07.09 / 05.07.11
3 млн €
01.07.08 / 01.07.09
600 тыс €
31.08.07 / 31.12.07
Аренда
03.07.07 / 01.07.08
900 тыс €