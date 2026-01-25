Введите ваш ник на сайте
Лайон Лаубербах
Статистика
€ 1,70 млн
Лайон Лаубербах - статистика
Мехелен
15 февраля 1998 (27), Эрфурт
#20 | Нападающий
194 см
Германия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
1 : 1
25.01.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Юнион СЖ
1 : 0
17.01.2026
Мехелен
1' - 78'
