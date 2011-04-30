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Али Карими
Статистика
Али Карими - статистика
Завершил карьеру
8 ноября 1978 (47), Тегеран
#10 | Полузащитник
179 см | 73 кг
Иран
Статистика
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
4 : 1
30.04.2011
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
0 : 1
23.04.2011
Кайзерслаутерн
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
1 : 1
16.04.2011
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Шальке-04
1 : 0
09.04.2011
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
2 : 1
12.03.2011
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
0 : 0
04.02.2011
Шальке-04
Был в запасе
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