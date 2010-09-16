Анас Шарбини - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Анас
|Фамилия
|Шарбини
|Команда
|Османлыспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Имя
|Анас
|Фамилия
|Шарбини
|Команда
|Османлыспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2010
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|1:3
|АЕК (Афины)
|04.11.2010
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|2:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.10.2010
|1' -47'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Хайдук (Сплит)
|30.09.2010
|1' -63'
|Хайдук (Сплит)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|16.09.2010
|1' -61'
|АЕК (Афины)
|3:1
|Хайдук (Сплит)