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    Анас Шарбини - статистика

    #90 | Нападающий
    Имя Анас
    Фамилия Шарбини
    Команда Османлыспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 декабря 1987 (35 лет)
    Рост 181
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2010 1' -90' Хайдук (Сплит) 1:3 АЕК (Афины)
    04.11.2010 1' -90' Хайдук (Сплит) 2:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    21.10.2010 1' -47' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Хайдук (Сплит)
    30.09.2010 1' -63' Хайдук (Сплит) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    16.09.2010 1' -61' АЕК (Афины) 3:1 Хайдук (Сплит)
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