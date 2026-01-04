Введите ваш ник на сайте
Главная
ЮАР. Премьершип
Команды
Орландо Пайретс
Мбекезели Мбокази
Статистика
Мбекезели Мбокази - статистика
Орландо Пайретс
19 сентября 2005 (20), Хлулуве
#44 | Защитник
ЮАР
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
1' - 90'
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
1' - 90'
Кубок африканских наций, 2 тур
Египет
1 : 0
26.12.2025
ЮАР
1' - 90'
Кубок африканских наций, 1 тур
ЮАР
2 : 1
22.12.2025
Ангола
1' - 90'
Главные новости
Гибель воспитанника ЦСКА, санкции ФИФА против клуба РПЛ, позорное поражение «Реала» и другие новости
02:00
Определился второй финалист Кубка Африки
01:48
⚡️ Кубок Испании. «Реал» вылетел от аутсайдера Сегунды в дебютном матче Арбелоа
00:58
6
Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!
00:56
Только три футболиста «Реала» не попрощались с Хаби Алонсо
00:32
Карседо ответил Дзюбе, назвавшему Эмери «тренеришкой»
00:24
1
Раскрыты пять трансферных целей «Баварии» на лето
Вчера, 23:47
«Динамо» согласовало покупку бразильского защитника: подробности
Вчера, 23:35
Украинец Зинченко не нужен 17-му клубу АПЛ
Вчера, 23:23
6
Заявление ЦСКА о гибели 31-летнего воспитанника
Вчера, 23:11
Все новости
