Даре Вршич - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Даре
|Фамилия
|Вршич
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марибор
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|83
|Имя
|Даре
|Фамилия
|Вршич
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марибор
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марибор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2017
|Был в запасе
|Марибор (Марибор)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|21.11.2017
|46' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Марибор (Марибор)
|01.11.2017
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Марибор (Марибор)
|17.10.2017
|Был в запасе
|Марибор (Марибор)
|0:7
|Ливерпуль (Ливерпуль)