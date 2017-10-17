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    Даре Вршич - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Даре
    Фамилия Вршич
    Команда Марибор
    Состав Основной
    Родной город Марибор
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 182
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марибор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2017 Был в запасе Марибор (Марибор) 1:1 Севилья (Севилья)
    21.11.2017 46' -90' Спартак (Москва) 1:1 Марибор (Марибор)
    01.11.2017 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 3:0 Марибор (Марибор)
    17.10.2017 Был в запасе Марибор (Марибор) 0:7 Ливерпуль (Ливерпуль)
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