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    Дан Алекса - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Дан
    Фамилия Алекса
    Команда Бухарест
    Состав Основной
    Родной город Тимишоара
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 октября 1979 (43 года)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бухарест 5 1 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:1 Бухарест (Бухарест)
    86'
    03.11.2011 1' -26' Легия (Варшава) 3:1 Бухарест (Бухарест)
    15' 26'
    20.10.2011 1' -90' Бухарест (Бухарест) 0:1 Легия (Варшава)
    29.09.2011 1' -90' Бухарест (Бухарест) 1:3 ПСВ (Эйндховен)
    28' 43'
    15.09.2011 1' -90' Хапоэль (Тель-Авив) 0:1 Бухарест (Бухарест)
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