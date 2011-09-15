Дан Алекса - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Алекса
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тимишоара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 октября 1979 (43 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Алекса
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тимишоара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 октября 1979 (43 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бухарест
|5
|1
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:1
|Бухарест (Бухарест)
|86'
|03.11.2011
|1' -26'
|Легия (Варшава)
|3:1
|Бухарест (Бухарест)
|15' 26'
|20.10.2011
|1' -90'
|Бухарест (Бухарест)
|0:1
|Легия (Варшава)
|29.09.2011
|1' -90'
|Бухарест (Бухарест)
|1:3
|ПСВ (Эйндховен)
|28' 43'
|15.09.2011
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:1
|Бухарест (Бухарест)