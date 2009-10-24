|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|66' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|05.05.2010
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|01.05.2010
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|25.04.2010
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлург (Запорожье)
|18.04.2010
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|11'
|03.04.2010
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|27.02.2010
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|21.11.2009
|85' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|90'
|24.10.2009
|65' -90'
|1:0
|Таврия (Симферополь)