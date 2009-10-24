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    Игорь Малыш - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Игорь
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Малыш
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июля 1983 (39 лет)
    Рост 182
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2010 66' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 3:1 Говерла (Ужгород)
    05.05.2010 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:1 Таврия (Симферополь)
    01.05.2010 Был в запасе Динамо (Киев) 2:0 Говерла (Ужгород)
    25.04.2010 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:1 Металлург (Запорожье)
    18.04.2010 1' -90' Шахтер (Донецк) 1:0 Говерла (Ужгород)
    11'
    03.04.2010 Был в запасе Днепр (Днепр) 1:0 Говерла (Ужгород)
    27.02.2010 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:1 Металлург (Донецк)
    21.11.2009 85' -90' Ворскла (Полтава) 3:2
    90'
    24.10.2009 65' -90' 1:0 Таврия (Симферополь)
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