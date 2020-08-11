Антон Пискунов - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Пискунов
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Антон
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Пискунов
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2020
|1' -77'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Сочи (Сочи)
|19.08.2020
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|63'
|15.08.2020
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|11.08.2020
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)