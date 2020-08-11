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    Антон Пискунов - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Антон
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Пискунов
    Команда Чайка
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 февраля 1989 (34 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2020 1' -77' Ротор (Волгоград) 1:2 Сочи (Сочи)
    19.08.2020 1' -90' Ахмат (Грозный) 3:1 Ротор (Волгоград)
    63'
    15.08.2020 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Ротор (Волгоград)
    11.08.2020 1' -90' Ротор (Волгоград) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
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