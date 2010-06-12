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    Джонатан Борнштейн - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Борнштейн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    США 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2010 1' -90' США 1:2 Гана
    23.06.2010 1' -78' США 1:0 Алжир
    18.06.2010 Был в запасе Словения 2:2 США
    12.06.2010 Был в запасе Англия 1:1 США
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