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    Клебер - статистика

    Защитник
    Имя Клебер
    Отчество Монтейро
    Фамилия де Оливейра
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Белу-Оризонти
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 мая 1980 (42 года)
    Рост 179
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бразилия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.06.2009 Был в запасе США 2:3 Бразилия
    25.06.2009 Был в запасе Бразилия 1:0 ЮАР
    21.06.2009 Был в запасе Италия 0:3 Бразилия
    18.06.2009 Был в запасе США 0:3 Бразилия
    15.06.2009 1' -85' Бразилия 4:3 Египет
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