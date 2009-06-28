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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
США - Бразилия
США - Бразилия: обзор матча 28 июня 2009
США
28.06.2009, воскресенье, 22:30
Кубок Конфедераций, Финал
2 : 3
Завершен
Бразилия
10'
К. Демпси
27'
Л. Донован
47'
Л. Фабиано
74'
Л. Фабиано
85'
Лусио
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол США - Бразилия
Замена
️️️️
Р. Кларк
ГОЛ! 2:3!
Лусио
Пас отдал
Элано
Замена
С. Клестан
️️️️
Б. Фейлхабер
Замена
Д. Борнштейн
️️️️
Ж. Алтидор
ГОЛ! 2:2!
Л. Фабиано
Желтая карточка
Лусио
Замена
Д. Алвес
️️️️
А. Сантос
Замена
Элано
️️️️
Рамирес
ГОЛ! 2:1!
Л. Фабиано
Пас отдал
Майкон
Желтая карточка
А. Сантос
ГОЛ! 2:0!
Л. Донован
Пас отдал
Ч. Дэвис
Желтая карточка
Ф. Мело
Желтая карточка
К. Боканегра
19'
ГОЛ! 1:0!
К. Демпси
Пас отдал
Д. Спектор
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
12
Тим Ховард
ВР
3
Карлос Боканегра
(К)
ЛАЗ
15
Джей ДеМерит
ЦЗ
5
Огучи Оньеву
ЦЗ
2
Джонатан Спектор
ПАЗ
10
Лэндон Донован
ЛП
13
Рикардо Кларк
ОП
22
Бенни Фейлхабер
ЦП
17
Жози Алтидор
АП
8
Клинт Демпси
ПП
9
Чарли Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
6
Андре Сантос
ЛАЗ
3
Лусио
(К)
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
0
Майкон
ПАЗ
8
Силва Жилберто
ОП
5
Фелипе Мело
ОП
0
Рамирес
ЦП
20
Кака
АП
7
Робиньо
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Джонатан Борнштейн
ЛЗ
6
Хес Пирс
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
19
Фредди Аду
ЦФ
Бразилия
12
Эурелью Гомес
ВР
4
Жуан
ЦЗ
15
Родерик Миранда
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Жозуэ
ОП
0
Клебер
ЦП
19
Элано
ЦП
19
Нилмар
ЦФ
17
Пато
ЦФ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
2-3-3-1-1
12
Ховард
15
ДеМерит
5
Оньеву
3
Боканегра
13
Кларк
2
Спектор
10
Донован
22
Фейлхабер
8
Демпси
17
Алтидор
9
Дэвис
2-4-1-1-2
0
Сезар
3
Лусио
14
Луизао
0
Майкон
8
Жилберто
5
Мело
6
Сантос
0
Рамирес
20
Кака
9
Фабиано
7
Робиньо
17
Алтидор
12
Борнштейн
12
Борнштейн
17
Алтидор
22
Фейлхабер
16
Клестан
16
Клестан
22
Фейлхабер
6
Сантос
13
Алвес
13
Алвес
6
Сантос
0
Рамирес
19
Элано
19
Элано
0
Рамирес
Остались в запасе
США
Бразилия
6
Хес Пирс
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
19
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
12
Эурелью Гомес
ВР
4
Жуан
ЦЗ
15
Родерик Миранда
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
0
Клебер
ЦП
19
Нилмар
ЦФ
17
Пато
ЦФ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Остались в запасе
6
Хес Пирс
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
19
Фредди Аду
ЦФ
Остались в запасе
12
Эурелью Гомес
ВР
4
Жуан
ЦЗ
15
Родерик Миранда
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
0
Клебер
ЦП
19
Нилмар
ЦФ
17
Пато
ЦФ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Карлос Дунга
Статистика матча США - Бразилия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Стадион:
Соккер Сити
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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