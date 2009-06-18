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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
США - Бразилия
США - Бразилия: обзор матча 18 июня 2009
США
18.06.2009, четверг, 18:00
Кубок Конфедераций, группа B, 2 тур
0 : 3
Завершен
Бразилия
7'
Ф. Мело
20'
Робиньо
61'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол США - Бразилия
Замена
Луизао
️️️️
Лусио
Замена
Нилмар
️️️️
Л. Фабиано
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Кака
ГОЛ! 0:3!
Майкон
Пас отдал
Рамирес
Замена
Б. Фейлхабер
️️️️
Ж. Алтидор
Красная карточка
С. Клестан
Замена
️️️️
Д. Бисли
Желтая карточка
О. Оньеву
20'
ГОЛ! 0:2!
Робиньо
Пас отдал
Л. Фабиано
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мело
Пас отдал
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
12
Тим Ховард
ВР
12
Джонатан Борнштейн
ЛЗ
5
Огучи Оньеву
ЦЗ
15
Джей ДеМерит
ЦЗ
2
Джонатан Спектор
ПЗ
10
Лэндон Донован
(К)
ЛП
4
Майкл Брэдли
ОП
7
ДаМаркус Бисли
ОП
16
Саша Клестан
ЦП
8
Клинт Демпси
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
6
Андре Сантос
ЛЗ
3
Лусио
ЦЗ
15
Родерик Миранда
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
8
Силва Жилберто
(К)
ОП
5
Фелипе Мело
ОП
0
Рамирес
ЦП
20
Кака
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
7
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
6
Хес Пирс
ЦЗ
22
Бенни Фейлхабер
ЦП
9
Чарли Дэвис
ЦФ
19
Фредди Аду
ЦФ
Бразилия
12
Эурелью Гомес
ВР
14
Луизао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Жозуэ
ОП
19
Элано
ЦП
0
Клебер
ЦП
19
Жулио Баптиста
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
17
Пато
ЦФ
4-2-3-1
12
Ховард
12
Борнштейн
5
Оньеву
15
ДеМерит
2
Спектор
4
Брэдли
7
Бисли
10
Донован
16
Клестан
8
Демпси
17
Алтидор
4-2-1-1-2
0
Сезар
0
Майкон
3
Лусио
15
Миранда
6
Сантос
8
Жилберто
5
Мело
0
Рамирес
20
Кака
7
Робиньо
9
Фабиано
17
Алтидор
22
Фейлхабер
22
Фейлхабер
17
Алтидор
3
Лусио
14
Луизао
14
Луизао
3
Лусио
20
Кака
19
Баптиста
19
Баптиста
20
Кака
9
Фабиано
19
Нилмар
19
Нилмар
9
Фабиано
Остались в запасе
США
Бразилия
6
Хес Пирс
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
9
Чарли Дэвис
ЦФ
19
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
12
Эурелью Гомес
ВР
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Жозуэ
ОП
19
Элано
ЦП
0
Клебер
ЦП
17
Пато
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Остались в запасе
6
Хес Пирс
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
9
Чарли Дэвис
ЦФ
19
Фредди Аду
ЦФ
Остались в запасе
12
Эурелью Гомес
ВР
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Жозуэ
ОП
19
Элано
ЦП
0
Клебер
ЦП
17
Пато
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Карлос Дунга
Статистика матча США - Бразилия
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Маттиас Арне (Швейцария)
Франциско Бураджина (Швейцария)
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