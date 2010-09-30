Ясин Пехливан - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Ясин
|Фамилия
|Пехливан
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1989 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|76
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Ясин
|Фамилия
|Пехливан
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1989 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|1' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|2:0
|Рапид (Вена)
|82'
|02.12.2010
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:3
|Порту (Порту)
|04.11.2010
|1' -82'
|Рапид (Вена)
|1:2
|ЦСКА (София)
|0'
|21.10.2010
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|0:2
|Рапид (Вена)
|30.09.2010
|1' -79'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Бешикташ (Стамбул)