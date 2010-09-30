Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ясин Пехливан - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Ясин
    Фамилия Пехливан
    Команда Генчлербирлиги
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 1989 (34 года)
    Рост 183
    Вес 76
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 1' -90' Бешикташ (Стамбул) 2:0 Рапид (Вена)
    82'
    02.12.2010 Был в запасе Рапид (Вена) 1:3 Порту (Порту)
    04.11.2010 1' -82' Рапид (Вена) 1:2 ЦСКА (София)
    0'
    21.10.2010 1' -90' ЦСКА (София) 0:2 Рапид (Вена)
    30.09.2010 1' -79' Рапид (Вена) 1:2 Бешикташ (Стамбул)
    • Читайте нас: 
    11