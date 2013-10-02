Расмус Эльм - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Эльм
|Команда
|Кальмар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|75
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Эльм
|Команда
|Кальмар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2013
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|27.11.2013
|68' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:3
|Бавария (Мюнхен)
|05.11.2013
|46' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|5:2
|ЦСКА (Москва)
|02.10.2013
|1' -72'
|ЦСКА (Москва)
|3:2
|Виктория (Пльзень)