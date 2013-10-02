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    Расмус Эльм - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Расмус
    Фамилия Эльм
    Команда Кальмар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 марта 1988 (34 года)
    Рост 184
    Вес 75
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2013 1' -90' Виктория (Пльзень) 2:1 ЦСКА (Москва)
    27.11.2013 68' -90' ЦСКА (Москва) 1:3 Бавария (Мюнхен)
    05.11.2013 46' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 5:2 ЦСКА (Москва)
    02.10.2013 1' -72' ЦСКА (Москва) 3:2 Виктория (Пльзень)
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