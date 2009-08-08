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    Мустафа Кучукович - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Мустафа
    Фамилия Кучукович
    Команда Ганза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 190
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гренобль 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2010 71' -90' Ренн (Ренн) 4:0 Гренобль (Гренобль)
    90'
    07.11.2009 Был в запасе Монако (Монако) 0:0 Гренобль (Гренобль)
    17.10.2009 77' -90' Валансьен (Валансьен) 2:0 Гренобль (Гренобль)
    86'
    23.08.2009 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 1:2 Ланс (Ланс)
    16.08.2009 85' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 2:1 Гренобль (Гренобль)
    08.08.2009 81' -90' Гренобль (Гренобль) 0:2 Марсель (Марсель)
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