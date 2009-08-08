Мустафа Кучукович - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Мустафа
|Фамилия
|Кучукович
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
|Имя
|Мустафа
|Фамилия
|Кучукович
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гренобль
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2010
|71' -90'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Гренобль (Гренобль)
|90'
|07.11.2009
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:0
|Гренобль (Гренобль)
|17.10.2009
|77' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|2:0
|Гренобль (Гренобль)
|86'
|23.08.2009
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|1:2
|Ланс (Ланс)
|16.08.2009
|85' -90'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|2:1
|Гренобль (Гренобль)
|08.08.2009
|81' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|0:2
|Марсель (Марсель)