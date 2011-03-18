|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|5
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2011
|82' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|09.06.2011
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|28.05.2011
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)
|14.05.2011
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)
|07.05.2011
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|01.05.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|24.04.2011
|76' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.04.2011
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|18.03.2011
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)