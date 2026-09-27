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МЛС 2026
Команды
Торонто
E. Aristizabal
Статистика
E. Aristizabal - статистика
Торонто
#17
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
73' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
71' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
75' - 90'
90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Молодежный чемпионат мира 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торонто
19
4
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
73' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
71' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
75' - 90'
90'
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
80' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Торонто
1 : 1
30.08.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Торонто
3 : 3
20.08.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
01.08.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
26.07.2026
Торонто
1' - 54'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
23.07.2026
Торонто
1' - 46'
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
0 : 0
17.07.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
61' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Шарлотт
3 : 1
17.05.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Торонто
2 : 4
09.05.2026
Интер Майами
66' - 90'
82, 90'
США. МЛС, 11 тур
Торонто
1 : 1
02.05.2026
Сан-Хосе
1' - 68'
США. МЛС, 10 тур
Торонто
1 : 2
25.04.2026
Атланта Юнайтед
1' - 72'
71'
США. МЛС, 9 тур
Торонто
3 : 3
23.04.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Торонто
3 : 3
18.04.2026
Остин
90' - 90'
90'
США. МЛС, 7 тур
Торонто
1 : 1
11.04.2026
Цинциннати
82' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Торонто
3 : 2
04.04.2026
Колорадо
90' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 1
21.03.2026
Коламбус
75' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 1
14.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 46'
США. МЛС, 3 тур
Цинциннати
0 : 1
09.03.2026
Торонто
1' - 73'
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
01.03.2026
Торонто
83' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Даллас
3 : 2
22.02.2026
Торонто
77' - 90'
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