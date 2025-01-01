Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Дмитрий - статистика

Велес
30 марта 2007 (18), Москва
#24 | Защитник
186 см
Россия
Статистика
Главные новости
«Спартак» купил защитника, игрок «Зенита» перешел в «Оренбург», мировой рекорд в Кубке России и другие новости
01:50
1
Самошников рассказал, почему выбрал 14-й номер в «Спартаке»
01:27
Смолов объяснил провальный старт «Динамо» при Карпине
01:10
4
Пономарев дал совет «Спартаку», как поступить со Станковичем
01:01
Черданцев раскрыл суть проблем Глушенкова в «Зените»
00:43
2
Исак обвинил «Ньюкасл» в нарушении обещаний: «Когда доверие потеряно, отношения не могут продолжаться»
00:32
1
Новичок «Спартака» прояснил ситуацию с хронической травмой голеностопа
00:23
1
Быстров: «Если «Зенит» хочет в говнофутбол играть – это их проблема»
00:09
7
Примера. «Реал» стартовал с победы над «Осасуной» (1:0) благодаря голу с пенальти
Вчера, 23:59
1
Миранчук попрощался с футболистами «Сьона» перед возвращением в РПЛ
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 