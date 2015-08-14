Илья Изотов - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Изотов
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|191
|Вес
|79
|Имя
|Илья
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Изотов
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|191
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|74' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:2
|Якутия (Якутск)
|19.10.2015
|90' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|03.10.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Чита (Чита)
|16.09.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:3
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|23.08.2015
|64' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:0
|Томь-2 (Томск)
|20.08.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|4:1
|Иртыш (Омск)
|14.08.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|2:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)