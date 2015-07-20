Дмитрий Прошин - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Прошин
|Команда
|Транс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1984 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Прошин
|Команда
|Транс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1984 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Псков-747
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|18.08.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|1:0
|Домодедово (Москва)
|12.08.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|2:3
|Волга (Тверь)
|04.08.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Псков-747 (Псков)
|28.07.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|3:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|20.07.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|Псков-747 (Псков)
|27'