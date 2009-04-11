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    Жорди Пабло - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Жорди
    Фамилия Пабло
    Команда Мирандес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 1990 (33 года)
    Рост 173
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вильярреал 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2009 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 0:2 Севилья (Севилья)
    26.04.2009 62' -90' Хетафе (Хетафе) 1:2 Вильярреал (Вильярреал)
    23.04.2009 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Рекреативо (Уэльва)
    19.04.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    11.04.2009 75' -90' Вильярреал (Вильярреал) 0:2 Малага (Малага)
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