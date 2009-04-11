Жорди Пабло - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Жорди
|Фамилия
|Пабло
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 1990 (33 года)
|Рост
|173
|Вес
|66
|Имя
|Жорди
|Фамилия
|Пабло
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 1990 (33 года)
|Рост
|173
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вильярреал
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2009
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|26.04.2009
|62' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|23.04.2009
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Рекреативо (Уэльва)
|19.04.2009
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|11.04.2009
|75' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:2
|Малага (Малага)