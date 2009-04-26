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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вильярреал
Хетафе - Вильярреал: обзор матча 26 апреля 2009
Хетафе
26.04.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
82'
Ману (П)
16'
Х. Капдевила
43'
Х. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вильярреал
Желтая карточка
К. Диас
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Р. Пирес
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ману
Замена
И. Уче
️️️️
Х. Анхель Альбин
Вторая желтая
Р.
Замена
Ж. Пабло
️️️️
Нихат
Вторая желтая
А. Лопес
Замена
Х. Вента
️️️️
Х. Капдевила
Замена
Ману
️️️️
Э. Гранеро
Замена
Ф. Селестини
️️️️
Ю. Полански
ГОЛ! 0:2!
Х. Льоренте
Желтая карточка
Р.
Желтая карточка
А. Лопес
16'
ГОЛ! 0:1!
Х. Капдевила
Желтая карточка
Д. Кортес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
88
Владимир Стойкович
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
21
Бруно
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Кани
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
7
Ману
АП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
19
Жорди Пабло
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-4-2
88
Стойкович
6
Диас
4
Беленгуэр
3
Рафа
21
Кортес
14
Гавилан
23
Гранеро
22
Каскеро
8
Полански
9
Сольдадо
25
Альбин
4-4-2
13
Лопес
6
Лопес
15
Фуэнтес
2
Гонсало
6
Капдевила
8
Кани
21
Бруно
9
Эгурен
8
Пирес
9
Нихат
12
Льоренте
8
Полански
17
Селестини
17
Селестини
8
Полански
23
Гранеро
7
Ману
7
Ману
23
Гранеро
25
Альбин
14
Уче
14
Уче
25
Альбин
9
Нихат
19
Пабло
19
Пабло
9
Нихат
6
Капдевила
18
Вента
18
Вента
6
Капдевила
8
Пирес
7
Ибагаса
7
Ибагаса
8
Пирес
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
19
Оскар Устари
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
Главный тренер
Виктор Муньос
1
Себастьян Виера
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
Остались в запасе
1
Себастьян Виера
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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