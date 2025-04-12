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Зенит - Краснодар
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Алания
Леван Тавзарашвили
Статистика
Леван Тавзарашвили - статистика
Алания
6 октября 2002 (22)
#7 | Полузащитник
176 см
Грузия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Первая лига, 28 тур
Уфа
2 : 1
12.04.2025
Алания
Был в запасе
Россия. Первая лига, 27 тур
Алания
1 : 2
05.04.2025
Шинник
Был в запасе
Россия. Первая лига, 26 тур
Черноморец
1 : 1
29.03.2025
Алания
88' - 90'
Россия. Первая лига, 24 тур
Родина
4 : 0
16.03.2025
Алания
1' - 46'
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