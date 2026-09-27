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МЛС 2026
Команды
Даллас
Kaick
Статистика
Kaick - статистика
Даллас
#55 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Даллас
1 : 0
27.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Даллас
2 : 1
13.09.2026
Портленд
1' - 90'
47'
США. МЛС, 25 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
10.09.2026
Даллас
1' - 90'
62'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Даллас
25
3
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Даллас
1 : 0
27.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Даллас
2 : 1
13.09.2026
Портленд
1' - 90'
47'
США. МЛС, 25 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
10.09.2026
Даллас
1' - 90'
62'
США. МЛС, 23 тур
Сент-Луис
3 : 3
31.08.2026
Даллас
1' - 89'
США. МЛС, 21 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 4
20.08.2026
Даллас
1' - 56'
США. МЛС, 20 тур
Остин
1 : 2
17.08.2026
Даллас
79' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
02.08.2026
Даллас
1' - 90'
35'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Диего
1 : 0
26.07.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Портленд
2 : 2
23.07.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
1 : 2
24.05.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
2 : 3
17.05.2026
Даллас
1' - 90'
90'
США. МЛС, 13 тур
Даллас
2 : 3
14.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 79'
США. МЛС, 12 тур
Даллас
3 : 1
10.05.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
24'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
03.05.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Сиэтл
2 : 1
26.04.2026
Даллас
77' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Даллас
0 : 1
23.04.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Даллас
2 : 2
19.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Даллас
1 : 1
12.04.2026
Сент-Луис
35' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 4
05.04.2026
Даллас
1' - 85'
84'
США. МЛС, 5 тур
Даллас
4 : 3
22.03.2026
Динамо Хьюстон
1' - 75'
57'
США. МЛС, 4 тур
Даллас
3 : 3
15.03.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
08.03.2026
Даллас
73' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Даллас
0 : 0
01.03.2026
Нэшвилл
1' - 90'
51'
США. МЛС, 1 тур
Даллас
3 : 2
22.02.2026
Торонто
1' - 72'
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