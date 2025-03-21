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Брайан Рейна - статистика

Бельграно
23 августа 1998 (26 лет)
#7 | Нападающий
172 см
Перу
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур
Перу
3 : 1
21.03.2025
Боливия
1' - 65'
37'
Аргентина. Примера, 10 тур
Бельграно
1 : 1
17.03.2025
Барракас Сентраль
87' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Ньюэллс Олд Бойз
0 : 0
10.03.2025
Бельграно
80' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Сан-Мартин
3 : 1
01.03.2025
Бельграно
1' - 70'
68'
Аргентина. Примера, 8 тур
Сан-Мартин
3 : 1
01.03.2025
Бельграно
1' - 70'
68'
Аргентина. Примера, 7 тур
Бельграно
2 : 0
24.02.2025
Дефенса и Хустисия
1' - 90'
84'
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