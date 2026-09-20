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МЛС 2026
Команды
Цинциннати
Ender Echenique
Статистика
Ender Echenique - статистика
Цинциннати
#66 | Нападающий
Венесуэла
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
1' - 55'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
1' - 46'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Копа Судамерикана 2025
США. МЛС 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
21
1
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
1' - 55'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
1' - 46'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
1' - 87'
США. МЛС, 21 тур
Цинциннати
2 : 1
20.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 60'
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
4 : 2
02.08.2026
Сан-Хосе
1' - 88'
США. МЛС, 18 тур
Коламбус
2 : 1
26.07.2026
Цинциннати
1' - 65'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
4 : 3
23.07.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 64'
28'
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
83' - 90'
90'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
60' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
2 : 2
10.05.2026
Цинциннати
73' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 3
03.05.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Цинциннати
2 : 0
26.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
61' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Сити
4 : 4
23.04.2026
Цинциннати
1' - 60'
32'
США. МЛС, 8 тур
Цинциннати
3 : 3
19.04.2026
Чикаго Файр
1' - 70'
США. МЛС, 7 тур
Торонто
1 : 1
11.04.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
05.04.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
4 : 3
22.03.2026
Монреаль
1' - 90'
40'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
6 : 1
15.03.2026
Цинциннати
46' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Цинциннати
0 : 1
09.03.2026
Торонто
1' - 74'
15'
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 0
01.03.2026
Цинциннати
1' - 86'
США. МЛС, 1 тур
Цинциннати
2 : 0
22.02.2026
Атланта Юнайтед
1' - 89'
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