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    Михаил Рудковский

    Имя Михаил
    Отчество Александрович
    Фамилия Рудковский
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 февраля 1979 (44 года)
    Рост 180
    Вес 77
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