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Max Floriani - статистика

Сан-Хосе
#25 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Сан-Хосе
3 : 1
27.09.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
46' - 90'
75'
90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Хосе
6
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Сан-Хосе
3 : 1
27.09.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
46' - 90'
75'
90'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
30.08.2026
Сан-Хосе
69' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
20.08.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Хосе
1 : 1
26.07.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
0 : 4
23.07.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Портленд
1 : 3
24.05.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
2 : 3
17.05.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Сан-Хосе
1 : 1
10.05.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Торонто
1 : 1
02.05.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Сент-Луис
2 : 3
26.04.2026
Сан-Хосе
1' - 70'
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
5 : 1
23.04.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
20.04.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
1 : 3
12.04.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Сан-Хосе
3 : 0
05.04.2026
Сан-Диего
Был в запасе
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