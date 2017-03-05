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Сегундо Ибарбо
Статистика
Сегундо Ибарбо - статистика
Завершил карьеру
19 мая 1990 (36)
#8 | Нападающий
186 см
Колумбия
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Статистика по турнирам
Греция. Еврокубковый плей-офф 2016/2017
Греция. Суперлига 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Кубок Америки 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1 : 5
05.03.2017
Интер
78' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
1 : 2
26.02.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
1 : 1
19.02.2017
Кальяри
82' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
0 : 2
12.02.2017
Ювентус
75' - 90'
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