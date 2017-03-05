Статистика по турнирам

Греция. Еврокубковый плей-офф 2016/2017 Греция. Суперлига 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Кубок Америки 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012