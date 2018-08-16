Статистика по турнирам

Португалия. Примейра 2019/2020 Голландия. Эредивизие 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат Португалии 2009/2010