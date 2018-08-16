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Эдуарду
Статистика
Эдуарду - статистика
Завершил карьеру
19 сентября 1982 (43), Мирандела
#82 | Вратарь
187 см | 82 кг
Португалия
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Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2019/2020
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2016/2017
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Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витесс
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Базель
1 : 0
16.08.2018
Витесс
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Витесс
0 : 1
09.08.2018
Базель
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Витесс
3 : 1
02.08.2018
Вииторул
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 2
26.07.2018
Витесс
1' - 90'
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