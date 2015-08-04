Сергей Саввин - статистика
#48 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Саввин
|Команда
|Спартак К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Саввин
|Команда
|Спартак К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак К
|12
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:2
|Спартак К (Кострома)
|17.10.2015
|1' -17'
|Спартак К (Кострома)
|0:1
|Волга (Тверь)
|11.10.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|67'
|21.09.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|51' 36'
|15.09.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|2:1
|Строгино (Москва)
|49'
|08.09.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|01.09.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|18.08.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Спартак К (Кострома)
|12.08.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|04.08.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|3:0
|Спартак К (Кострома)
|28.07.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|20.07.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:2
|Спартак К (Кострома)