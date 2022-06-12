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Кайл Лафферти
Статистика
Кайл Лафферти - статистика
Завершил карьеру
16 сентября 1987 (39), Эннискиллен
#9 | Нападающий
193 см | 85 кг
Северная Ирландия
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Лига наций 2022/2023
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Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Чемпионат Шотландии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Северная Ирландия
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
2 : 2
12.06.2022
Кипр
1' - 70'
Лига наций, 3 тур
Косово
3 : 2
09.06.2022
Северная Ирландия
1' - 68'
Лига наций, 2 тур
Кипр
0 : 0
05.06.2022
Северная Ирландия
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Северная Ирландия
0 : 1
02.06.2022
Греция
62' - 90'
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