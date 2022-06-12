Статистика по турнирам

Лига наций 2022/2023 Шотландия. Премьер-лига 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Шотландия. Премьер-лига 2020/2021 Норвегия. Элитсериен 2019 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Шотландия. Премьер-лига 2018/2019 Шотландия. Плей-офф 2017/2018 Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Шотландия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009 Чемпионат Шотландии 2009/2010