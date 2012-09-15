Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Энди Джонсон
Статистика
Энди Джонсон - статистика
Завершил карьеру
10 февраля 1981 (45)
#17 | Нападающий
170 см | 65 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
15.09.2012
Челси
1' - 32'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Манчестер Сити
3 : 1
01.09.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
58'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Норвич Сити
1 : 1
25.08.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 5
18.08.2012
Суонси
78' - 90'
Главные новости
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
1
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
4
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
3
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
7
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
2
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+