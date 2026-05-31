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Испания. Сегунда
Команды
ФК Андорра
Thomas Carrique
Статистика
Thomas Carrique - статистика
ФК Андорра
#17 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
ФК Андорра
39
0
5
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Бургос
1 : 0
31.05.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
ФК Андорра
0 : 2
24.05.2026
Сеута
1' - 90'
83'
Испания. Сегунда, 40 тур
Депортиво
2 : 1
17.05.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
ФК Андорра
5 : 1
10.05.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
ФК Андорра
0 : 1
01.05.2026
Альбасете
1' - 73'
Испания. Сегунда, 37 тур
Леганес
0 : 4
26.04.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
ФК Андорра
1 : 0
19.04.2026
Вальядолид
1' - 82'
Испания. Сегунда, 35 тур
Кадис
0 : 1
12.04.2026
ФК Андорра
1' - 76'
Испания. Сегунда, 34 тур
ФК Андорра
6 : 2
05.04.2026
Расинг
1' - 90'
34, 89'
Испания. Сегунда, 33 тур
ФК Андорра
3 : 3
01.04.2026
Малага
1' - 90'
51'
Испания. Сегунда, 32 тур
Леонеса
0 : 4
29.03.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
ФК Андорра
0 : 1
21.03.2026
Эйбар
70' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Гранада
1 : 1
15.03.2026
ФК Андорра
1' - 89'
Испания. Сегунда, 29 тур
ФК Андорра
1 : 0
08.03.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Кордоба
1 : 4
02.03.2026
ФК Андорра
1' - 74'
Испания. Сегунда, 26 тур
Альмерия
3 : 2
13.02.2026
ФК Андорра
1' - 90'
39'
42'
Испания. Сегунда, 25 тур
ФК Андорра
1 : 2
07.02.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Кастельон
2 : 0
01.02.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
ФК Андорра
1 : 1
25.01.2026
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Мирандес
1 : 2
18.01.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
ФК Андорра
1 : 1
10.01.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Сеута
2 : 1
04.01.2026
ФК Андорра
1' - 90'
56'
Испания. Сегунда, 19 тур
ФК Андорра
1 : 0
20.12.2025
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Вальядолид
0 : 1
13.12.2025
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
ФК Андорра
1 : 2
06.12.2025
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Спортинг
1 : 1
28.11.2025
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
22.11.2025
Кастельон
1' - 59'
37'
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
15.11.2025
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Уэска
2 : 2
08.11.2025
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
ФК Андорра
0 : 0
02.11.2025
Кадис
1' - 90'
63'
Испания. Сегунда, 11 тур
Малага
4 : 1
26.10.2025
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
ФК Андорра
0 : 0
17.10.2025
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Реал Сосьедад Б
3 : 0
11.10.2025
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
ФК Андорра
1 : 2
04.10.2025
Леганес
1' - 46'
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
27.09.2025
ФК Андорра
1' - 81'
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 1
20.09.2025
Мирандес
1' - 84'
21'
Испания. Сегунда, 5 тур
ФК Андорра
3 : 1
14.09.2025
Кордоба
46' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эйбар
2 : 0
08.09.2025
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
ФК Андорра
2 : 1
31.08.2025
Бургос
60' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Сарагоса
1 : 3
23.08.2025
ФК Андорра
1' - 46'
Испания. Сегунда, 1 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
17.08.2025
ФК Андорра
1' - 90'
32'
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