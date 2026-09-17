Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евгений Ушаков - статистика

Орел
7 ноября 1989 (36)
#5 | Нападающий
185 см
Украина
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Орел
0 : 2
17.09.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т
3 : 0
12.09.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Волна
1 : 0
30.08.2026
Орел
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орел
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Орел
0 : 2
17.09.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т
3 : 0
12.09.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Волна
1 : 0
30.08.2026
Орел
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Ротор-2
0 : 0
15.08.2026
Орел
1' - 40'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Орел
2 : 1
08.08.2026
Квант
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Салют
3 : 0
01.08.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
0 : 4
25.07.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Строгино
2 : 3
13.06.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Шумбрат
2 : 0
31.05.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Орел
1 : 5
23.05.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Рязань
1 : 1
01.05.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Орел
0 : 0
25.04.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Квант
1 : 5
18.04.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Орел
1 : 1
11.04.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Сатурн
4 : 3
04.04.2026
Орел
1' - 90'
Главные новости
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
4
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
3
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
6
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
2
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+